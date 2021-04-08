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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 10:00

В Печенгском районе прошли первые тренировки механизированной парадной колонны боевой техники Северного флота

В Печенгском районе на территории отдельной мотострелковой бригады Северного флота состоялись первые тренировки водителей боевой техники, которая примет участие в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Великой Победы в городе-герое Мурманске.

В тренировках приняло участие более 50 единиц военной техники: бронеавтомобили П-230Т «Тигр-М», реактивные системы залпового огня БM-21 «Град» на шасси грузовиков «Урал», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», БТР-82А, береговой ракетный комплекс «Бастион», снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут» и другие.

Самые большие участники парада – пусковые установки зенитно-ракетной системы С-400 примут участие на завершающем этапе тренировок, а историческая техника будет задействована уже на репетициях в Мурманске.

Во время тренировок водители боевых машин отрабатывают порядок прохождения механизированной колонны, следят за равномерностью движения техники, соблюдением интервала и дистанции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для тренировок был специально выбран бывший военный аэродром, с которого поднимался в небо первый космонавт планеты Юрий Гагарин во время своей службы лётчиком-истребителем в морской авиации Северного флота. Эта площадка позволяет наилучшим образом подготовить водителей к движению в составе парадной колонны по главной площади города-героя Мурманска.

9 Мая механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники. Всего на параде будет представлено более 70 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретро-автомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры.

 

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