В Печенгском районе проведено очередное мероприятия по противодействию нарушениям законодательства о воинском учёте

Военными следователями Следственного комитета Российской Федерации совместно с другими правоохранителям продолжается проведение на территории Печенгского района Мурманской области проверок соблюдения натурализованными гражданами законодательства о воинском учёте, а также порядка пребывания мигрантов на территории России.

В этот раз в ходе такого рейда проверены торговые точки, места общепита, а также многофункциональный центр Заполярного. Документы проверены более чем у 15 мужчин, несколько наших «новых» граждан подтвердить постановку на воинский учёт не смогли. Они препровождены в ближайший военный комиссариат.

Одновременно всем проверенным лицам военными следователями разъяснена их возможность добровольно поступить на военную службу по контракту, доведены все предусмотренные законом социальные гарантии для такой категории военнослужащих.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.