В Печенгском районе реализовано пять проектов по инициативе жителей

В рамках государственной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды» в Печенгском районе в 2020 году было поддержано 5 проектов местных инициатив. Общая сумма вложений составила около 4 миллионов рублей, больше половины из них – средства из областного бюджета.

В рамках этих средств удалось полностью отремонтировать концертный зал в детской музыкальной школе №3 в Печенге. Косметический ремонт помог улучшить акустику, теперь в помещении можно проводить отчетные концерты учащихся.

Кроме того, в Печенге приобретено оборудование для Центральной библиотеки. Оно предназначено для обучения компьютерной грамотности пенсионеров.

В Заполярном реализовано две народные инициативы. Полностью отремонтирован подъезд и входная группа в многоквартирном доме №12 по улице Юбилейной и закуплено оборудование для спортивного зала ДК «Октябрь».

В Никеле также уделили внимание спорту. Там приобрели необходимое оборудование для содержания футбольного поля с искусственным покрытием, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.