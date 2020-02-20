В Печенгском районе сорван план капитального ремонта МКД

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка исполнения жилищного законодательства Российской Федерации в деятельности Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области, а также подрядных организаций, осуществляющих капитальный ремонт по договорам.

Проверкой установлено, что Фондом заключены договоры подряда с обществом с ограниченной ответственностью «Конюков» на проведение капитального ремонта кровли дома № 6/1 по пр. Гвардейский в гп.Никель, проведение капитального ремонта кровли и фасада дома № 17 по пр. Гвардейский в том же населенном пункте, а также с обществом с ограниченной ответственностью «Астрастрой» на проведение капитального ремонта фасада дома № 8 по ул. Космонавтов в Заполярном. Срок проведения капитального ремонта по всем объектам истёк 25 декабря 2019 года, однако работы до настоящего времени не завершены.

Установлено, что в нарушение статей 450, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением протокола совещания по капитальному ремонту объектов, находящихся в гп.Никель от 21 ноября прошлого года, перенесены сроки исполнения работ, что является недопустимым, и возможно только после оформления дополнительного соглашения к ранее заключенным договорам подряда.

По состоянию на 13 февраля текущего года процент исполнения работ по объектам, расположенным в гп.Никель составляет около 65%, в гп.Заполярный – 55%. Предварительный срок окончания работ на всех объектах – не позднее 1 апреля этого года.

Ранее направленные Фондом требования о скорейшем завершении работ оказались нерезультативны и оставлены подрядчиками без ответа. Штрафные санкции за невыполнение промежуточных работ Фондом не предъявлялись. Как считает прокуратура, указанное свидетельствует о неисполнении должным образом обязанностей, предусмотренных статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, а неисполнение плана краткосрочного капитального ремонта способствует нарушению жилищных прав граждан.

Так, с октября 2019 года по январь 2020 года подрядчиком ООО «Конюков» произведена частичная разборка элементов конструкции кровли дома № 6/1 по проспекту Гвардейский в Никеле, в результате чего верхний розлив системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, проходящей по чердачному помещению, неоднократно подвергался перемерзанию. В этой связи в аварийно-диспетчерскую службу гп.Никель неоднократно поступали заявки жителей по некачественному предоставлению коммунальных услуг и заливам жилых помещений с кровли.

В целях незамедлительного устранения выявленных нарушений жилищных прав граждан прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений закона в адрес НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», ООО «Конюков», ООО «Астрастрой», рассмотрение которых находится на контроле прокуратуры района.