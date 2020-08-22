В Печенгском районе завершается ремонт двух объектов дорожного нацпроекта

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Артёмом Гришиным вчера проинспектировали завершение работа на двух объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Печенгском муниципальном районе.

На автоподъезде к посёлку городского типа Никель протяженностью более 3 километров и участках трассы на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви общей протяженностью более 9 километров полностью уложен верхний слой асфальта. Подрядчик уложился в установленные губернатором региона сроки до 1 сентября и теперь на новом покрытии остается нанести новую разметку и обустроить искусственные неровности, после чего объекты могут быть введены в эксплуатацию.

«Реализация нацпроекта – это наш приоритет. В региональной части объекты находятся в стадии завершения, однако в столице региона ситуация несколько более сложная, по отдельным улицам есть определенные риски, – отметил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. – Был создан оперативный штаб при Координационном совете, на котором мы вместе с заместителем губернатора Оксаной Астаховой в ежедневном режиме помогаем решать возникающие сложности коллегам из службы городского заказчика. Дорожная отрасль для меня – это новая отрасль, однако процессы управления и задачи абсолютно понятны и достижимы в случае качественной координации всех систем и усилий».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на всех объектах национального проекта этапы хода производства работ проверяются технадзором служб заказчика, а также федеральными кураторами Упрдор «Кола» и РОСДОРНИИ. Только после получения положительных заключений из лабораторий объекты вводятся в эксплуатацию.

«Подрядная организация использовала технологию холодного ресайклинга для устройства основания дороги, которая позволяет трассе быть более износостойкой, – рассказал профильный министр Артём Гришин. – Всего на объектах работало несколько бригад асфальтировщиков, что, не смотря на изменчивую северную погоду, позволило завершить основные работы раньше установленного срока».