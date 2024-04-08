В Печенгскому муниципальном округе продолжается работа по постановке на воинский учёт лиц, вступивших в гражданство РФ

Очередное соответствующее профилактическое мероприятия проведено офицерами военного следственного отдела СК России по Печенгскому гарнизону совместно с военнослужащими военной полиции полицейскими и сотрудниками органов внутренних дел.

В ходе рейда по имеющимся в Печенгскому муниципальном округе местам временного проживания (общежитиям) проверено почти 20 экс-мигрантов, среди которых выявлено ряд мужчин призывного возраста, которые не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные граждане препровождены в военный комиссариат.

Помимо этого, всем проверенным лицам в ходе проверки военными следователями разъяснено их право поступления на военную службу по контракту, а также установленные законодательством социальные гарантии для такой категории военнослужащих.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.