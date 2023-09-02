В печенгской школе №5 имени Героя России Михаила Попова появилась памятная экспозиция

В образовательных учреждениях округа проведено очень много ремонтных работ, в том числе в школе №5 имени Героя России Михаила Попова. Здесь в рамках проекта «Арктическая школа» сделали прекрасный актовый зал, где создан музей Героев России - участников специальной военной операции. В этом учебном заведении также отремонтировали спортивный зал, сделали прекрасную столовую и оснастили её современным оборудованием.

Директор школы Наталья Сидорова, член местного политического совета местного отделения Печенгского округа партии «Единая Россия», всё лето занималась вместе с подрядчиками ремонтами в школе, и, по её словам, результат стоит затраченных усилий.

Наталья Николаевна, директор школы №5 имени Героя России Михаила Попова: «Наша школа преображается. Большое спасибо всем, кто поддержал нас в это непростое время для нашей страны. Мы видим, что наше государство заботится о будущем поколении, о наших ребятах, потому что 85 процентов учеников нашей школы - это дети участников СВО. Отцы будут знать, что у него в тылу всё хорошо, что у ребёнка всё в порядке, что он в тёплой, светлой и современной школе, что для него созданы все условия, чтобы он получил глубокие знания, образование. У бойца будет спокойнее на душе. Очень многие из тех, кто участвует в СВО, выпускники нашей школы».

Школа №5 - победитель проекта «Арктическая школа» по направлению «Общественное школьное пространство». Преобразованный актовый зал школы, закупленное новое оборудование и мебель позволят стать ему общедоступным центром притяжения учеников и учителей, которое будет использоваться каждый день, предоставляя детям новые возможности для развития и улучшения качества образования.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-pechengskom-okruge-sozdan-muzej-geroev-rossii-uchastnikov-svo