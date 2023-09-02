Демобилизованных военнослужащих приглашают принять участие в патриотическом воспитании молодёжиМурманскому морскому торговому порту исполняется 108 лет!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.23 09:30

В печенгской школе №5 имени Героя России Михаила Попова появилась памятная экспозиция

В образовательных учреждениях округа проведено очень много ремонтных работ, в том числе в школе №5 имени Героя России Михаила Попова. Здесь в рамках проекта «Арктическая школа» сделали прекрасный актовый зал, где создан музей Героев России - участников специальной военной операции. В этом учебном заведении также отремонтировали спортивный зал, сделали прекрасную столовую и оснастили её современным оборудованием.

Директор школы Наталья Сидорова, член местного политического совета местного отделения Печенгского округа партии «Единая Россия», всё лето занималась вместе с подрядчиками ремонтами в школе, и, по её словам, результат стоит затраченных усилий.

Наталья Николаевна, директор школы №5 имени Героя России Михаила Попова: «Наша школа преображается. Большое спасибо всем, кто поддержал нас в это непростое время для нашей страны. Мы видим, что наше государство заботится о будущем поколении, о наших ребятах, потому что 85 процентов учеников нашей школы - это дети участников СВО. Отцы будут знать, что у него в тылу всё хорошо, что у ребёнка всё в порядке, что он в тёплой, светлой и современной школе, что для него созданы все условия, чтобы он получил глубокие знания, образование. У бойца будет спокойнее на душе. Очень многие из тех, кто участвует в СВО, выпускники нашей школы».

Школа №5 - победитель проекта «Арктическая школа» по направлению «Общественное школьное пространство». Преобразованный актовый зал школы, закупленное новое оборудование и мебель позволят стать ему общедоступным центром притяжения учеников и учителей, которое будет использоваться каждый день, предоставляя детям новые возможности для развития и улучшения качества образования.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-pechengskom-okruge-sozdan-muzej-geroev-rossii-uchastnikov-svo

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире02:15«Медленное ТВ-Камин».05:25«Близко к сердцу». Художественный фильм, серия 3-4 (12+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3 из 10 россиян уже решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1 копейку, евро потерял почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 и 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика