Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках вчерашнего оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис анонсировал дату открытия ключевого спортивного события региона.

«Торжественное открытие 89 Праздника Севера и 64 Праздника Севера учащихся состоится 17 марта в Мурманске на Центральном стадионе Мурманска. Соревновательная программа включает более 40 мероприятий, в том числе юбилейный 50 Мурманский лыжный марафон. Свои заявки на участие в масштабном событии уже подали свыше 2,6 тысяч спортсменов из 62 регионов России, а также представители Словакии, Грузии, Германии и Республики Беларусь», - отметил Андрей Чибис.

Кроме того, по словам губернатора, в программу Полярной Олимпиады вновь вошло такое яркое событие, как чемпионат России по парусному спорту. Андрей Чибис подчеркнул, что в прошлом году Праздник Севера объединил почти 5 тысяч спортсменов и порядка 40 тысяч зрителей, выразив уверенность в таком же высоком интересе к мероприятию и в этом году.

Подробно о программе Полярной Олимпиады 2024 года в ходе оперативного совещания правительства доложила министр спорта Светлана Наумова.

Как отметила глава профильного ведомства, в перечень мероприятий 89 традиционного международного Праздника Севера вошло 21 соревнование по 14 видам спорта: это горнолыжный, конькобежный, парусный спорт, биатлон, хоккей, хоккей с мячом, лыжные гонки, национальные виды спорта, спортивное ориентирование, альпинизм, ездовой спорт и футбол. В этом году спортивная часть программы была обновлена, в нее войдут соревнования по фристайлу и триатлону. Аналогичные соревнования будут проведены и в рамках детской Полярной Олимпиады. Как и в предыдущие годы в рамках масштабного события в регионе состоятся не только областные соревнования, но и всероссийские, по таким видам спорта как лыжные гонки, горнолыжный спорт, парусный спорт, конькобежный спорт.

Говоря о 50 Мурманском лыжном марафоне по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet», Светлана Наумова анонсировала проведение в новом формате полюбившегося многим «Марша малышей».

«Дистанция первого Детского марафона составит 650 метров, пройдёт по периметру лыжного стадиона спорткомплекса «Долина Уюта», с использованием основных участков стартовой и финишной зоны - все как на взрослых стартах. На финише юные участники получат из рук знаменитых спортсменов памятные медали и подарки», - поделилась министр спорта.

Все желающие принять участие в детском лыжном марафоне Праздника Севера должны пройти просмотр и подготовку под руководством квалифицированных детских тренеров. В настоящее время уже прошли просмотр и подготовку более 100 детей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по программе 64 Праздника Севера учащихся пройдут соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу, биатлону, конькобежному и горнолыжному спорту, натурбану, парусному спорту, сноуборду, спортивному ориентированию, фигурному катанию, ездовому спорту, футболу, хоккею, хоккею с мячом, альпинизму, триатлону, фристайлу и национальным видам спорта.

В завершении доклада Светлана Наумова пригласила северян и гостей области на красочную церемонию открытия Праздника Севера 17 марта в 19:00 на Центральном стадионе профсоюзов. В праздничном событии примут участие спортсмены, судьи, волонтеры, представители коренных народов Севера, а также театральные коллективы. Зрители смогут по достоинству оценить и экстремальное шоу с участием именитых райдеров мотофристайла. Вход на мероприятие, как и всегда, будет бесплатным.

Фото: https://gov-murman.ru