В Перечень морских портов Крайнего Севера с отсутствием конкуренции планируется внести 19 портов

Проект приказа ФАС России о внесении изменений в Перечень морских портов, в отношении которых в установленном порядке выявлено отсутствие конкуренции на рынке услуг, связанных с предоставлением причалов, погрузкой, выгрузкой, хранением грузов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях опубликован на федеральном портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из проекта документа, перечень предлагается дополнить следующими портами: Александр-Сахалинский, Архангельск, Ванино, Варандей, Витино, Де-Кастри, Кандалакша, Москальво, Мурманск, Мыс Лазарева, Невельск, Николаевск-на-Амуре, Ольга, Онега, Поронайск, Пригородное, Сабетта, Советская Гавань, Шахтерск.

При этом из перечня предлагается исключить порты Беренговский, Провидения, Эгвекинот.