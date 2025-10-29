В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской области

В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской областиРегиональный коэффициент на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен
Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти региона, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты области. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В окончательной редакции принят проект закона, который устанавливает на 2026 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Он установлен в размере 4,5. Значение коэффициента рассчитано на основе средневзвешенной зарплаты в тех отраслях, где преимущественно заняты иностранные граждане, работающие на основании патента.

Региональные парламентарии приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области». Он внесён группой депутатов областной Думы и приводит региональный закон в соответствие с федеральным. Вносится дополнение, которое предусматривает, что правом на получение бесплатной юридической помощи наделяются многодетные родители, имеющие трёх и более детей, до достижения старшим ребёнком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трёх лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Региональные законодатели поддержали законодательную инициативу по увеличению на одну единицу штата помощников мировых судей Мурманской области для усиления судебного участка №2 Александровского судебного района. Отмечалось, что за последние три года служебная нагрузка на аппарат этого участка возросла более чем на 44 процента.

Принят в окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в статью 7.1 закона об ответственном обращении с животными в Мурманской области. Корректировка связана с решением суда и устраняет возникшую правовую неопределённость. Увеличен срок пребывания бездомных животных, проявляющих агрессию, в пунктах временного содержания с 10 дней до 14 (фактически - до 17 с учётом 3-дневного срока для размещения информации в сети).

Депутаты одобрили в окончательном виде внесение изменений в статью 5 закона «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». Проект закона разработан во исполнение региональных законов о присвоении городам и иным населённым пунктам области почётных званий Мурманской области, а также с учётом предложений, поступивших от ветеранов судоремонта и действующих работников отрасли, рекомендаций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Учитывая значимость отрасли судоремонта для Мурманской области, предлагается включить в перечень памятных дат нашего региона День судоремонтника Мурманской области. Он будет отмечаться 1 декабря. По мнению законодателей, учреждение данной памятной даты будет содействовать укреплению взаимодействия между органами власти, работодателями и организациями судоремонта, стимулировать интерес жителей региона к истории и деятельности судоремонтного движения, а также отметит вклад данной отрасли в развитие Мурманской области.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33317/

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-

