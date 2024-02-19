В перечень портов для вывоза лома чёрных металлов в 2024 году попали девять морских пунктов пропуска через границу, в том числе и Мурманск

Правительство РФ утвердило перечень морских портов для вывоза из России за пределы Евразийского экономического союза отходов и лома чёрных металлов в 2024 году. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Данное постановление действует до 31 декабря текущего года.

«Установить, что убытие из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0) осуществляется только из морских пунктов пропуска через государственную границу РФ по перечню согласно приложению», — говорится в постановлении.

Всего в перечень попали девять портов: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск, Петропавловск-Камчатский.

Стоит отметить, что это те же порты, что были утверждены и в 2023 году.