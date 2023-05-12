В переводе с токсичного: разбираемся, что означают неприятные фразы коллег на самом деле и как им парировать

Пожалуй, все мы уже знаем, кто такой токсичный человек и чем именно он «ядовит». Встречали, распознавать умеем. Но мы всё ещё не до конца понимаем, почему «токсики» такие «токсики» и что на самом деле кроется в их неприятных словах. За расшифровкой обратились к психологу и специалисту по работе с психологическими травмами Юлии Каминской.

Психотерапевт помогла увидеть истинный смысл негативных слов и понять, что они говорят на самом деле о том, кто их произносит, а также как отвечать на такие выпады.

«Ты так для работы накрасилась или потом в клуб идёшь?»

Некоторым кажется, что, если они проводят треть жизни с коллегами, это даёт им право высказывать вслух всё, что они думают. Даже о вашей внешности. Спойлер: так нельзя никому, включая близких.

«Скорее всего, такая фраза означает: «Я сам боюсь выглядеть так, как хочется. Не позволяю себе». Могу предположить, что человеку, который так говорит, что-то запрещено. Он сам себе это запретил: нельзя веселиться, нельзя проявляться, нельзя быть раскованной или раскованным. Когда он сталкивается с тем, кому это можно, появляются эмоции, которые и выплёскиваются в пассивную агрессию и подобные вопросы», - отмечает Юлия Каминская.

Как защититься? Эксперт советует для начала оценить ситуацию. Если у коллеги разово сработал триггер и до этого таких реплик не было — хватит неэнергозатратной иронии: «Ты знаешь обо мне больше, чем моя мама! Хочешь, пойдём со мной?» Если это систематическое, лучше защищаться более конкретно: «Почему ты решил, что тебе можно обсуждать мой внешний вид, да ещё и в таком тоне?»

«Надо же, как вы хорошо сделали квартальный отчёт. Не ожидал(а)!»

Едкие замечания могут высказывать как соседи по опенспейсу, так и руководители. И, конечно, это не о похвале, а об обесценивании. Человек пытается уменьшить значимость другой фигуры, принизить собеседника, чтобы на его фоне заработать себе очки. Это ещё и про глубокий внутренний страх самому оказаться глупым, неэффективным или некомпетентным. Когда есть опасения, что кто-то сделает, предположим, отчёт или презентацию лучше, реакция на это неудобное чувство превентивная — напасть первым.

Как защититься? Ограничиться лаконичным «спасибо» в ответ, чтобы собеседник не решил, что вы польщены его оценкой или она вам жизненно важна, особенно в такой формулировке.

«С такой задачей и школьник справился бы»

Фактически ещё одна попытка сделать вид, что результат вашей работы — просто случайность, и снизить градус её важности.

Как защититься? Один из хороших вариантов ответа на обесценивающую реплику — запросить конструктивный совет: «Если это рядовая работа, на твой взгляд, то что мне надо было сделать в этом отчёте, чтобы было понятно, что он выдающийся и что только я мог бы справиться с ним?» Необходимость предложить что-то реальное поставит такого собеседника в тупик. Ведь его цель — не конструктивная поддержка, а критика.

«Вы единственный(ая), кому что-то не нравится!»

Представим, что именно это вы слышите в ответ на просьбу, предложение или объективную жалобу руководству на что-либо. Это про страх критики. Такому человеку важно быть ценным, одобренным, «любимым», а тут кому-то что-то не нравится. Чтобы не столкнуться с каким-то знанием о себе, что он был недостаточно хорош и можно было сделать иначе, автор такого высказывания — возможно, из чувства перфекционизма — отрицает неудобное ему, буквально отталкивает от себя.

Как защититься? Не отказываться от того, что имеет большое значение для вас, и вежливо, но твёрдо настоять на продолжении разговора на эту тему. Предложите конструктивно обсудить ваши замечания и идеи и поискать варианты, что можно улучшить.

«Спорить будете дома с мужем (женой), а здесь надо молчать и слушать»

Это уже даже не токсичность, а грубость. А ещё признак того, что человек ощущает себя не на своём месте и вообще глубоко в душе понятия не имеет, как управлять людьми. Когда выдаётся такая реакция, это говорит о том, что ранг, в котором человек находится, им не присвоен. То есть номинально человек руководитель, а внутри он не ощущает себя руководителем и не очень понимает вообще, как это — быть руководителем. Он берёт какие-то общие сценарии о том, что начальник — это кто-то властный, и через такие попытки старается ощутить себя значимым.

Как защититься? Несмотря на то что ваш собеседник придерживается «низкого» стиля общения и вообще рискует перейти к разговору «по понятиям», сохраняйте профессиональный настрой и спокойствие, когда будете отвечать. Например, так: «В таком тоне разговор не получится. Пожалуйста, не нужно советовать мне, как вести себя со своими близкими. Давайте вернёмся в конструктивное русло.

«Вы в декрет, я надеюсь, не собираетесь»

Классику корпоративной токсичности оставили напоследок. Обычно такие вопросы слышат женщины, которые только устраиваются на работу или недавно получили должность. Таким образом им дают понять, что их возможное материнство нежелательно. И никого не волнует этическая сторона вопроса. Но психологи уточняют, что трактовать это можно всё же по-разному.

Если руководитель имеет в виду, мол, «знаю я вас, женщин, вас возьмёшь, а вы сразу рожать» — это про некое обобщение и недоверие. Он будто находит что-то, что подтверждает его мнение. Или другая сторона — обида на то, что кто-то может якобы отдыхать, а он — нет.

Как защититься? Если хотите, скажите как есть. Но дайте понять, что этот вопрос всё же не касается никого, кроме вас и вашей семьи: «В ближайшее время не собираюсь, а там посмотрим. Часто здесь обсуждаются такие интимные вопросы?»

Чек-лист самопроверки на токсичность

Никто не идеален и все время от времени могут «давать осечку». Просто убедитесь, что вы сами не ведёте себя токсично и коллегам с вами комфортно.

Не сплетничайте

Это значит, самому не инициировать пересуды, а также не вступать в чужие. Помните ведь: сегодня с вами, завтра — про вас? Как увернуться от сплетен? Говорите прямо, что вам неинтересно это обсуждать и вы не станете поддерживать такие беседы. Просто работайте и не отвлекайтесь от своих задач, даже если весь остальной отдел сейчас занят смакованием истории о том, как главный бухгалтер на позапрошлогоднем корпоративе со стула упала. Это всё «белый шум».

Запрашивайте необходимость обратной связи

Так же, как и вам, она нужна не всегда и не всем. Прежде чем дать совет, высказать предположение или оценить кого-то, спросите у него, важно ли именно ваше мнение и нуждается ли человек в информации со стороны.

Спросите о границах другого

Если это уместно, уточните у коллеги, как ему будет удобно общаться: какие вопросы точно лучше не поднимать в офисе, как говорить о работе друг друга так, чтобы не задеть, в какие моменты можно к нему обращаться в рабочее время и как это лучше делать. Держите «тумблер» эмпатии в активном положении, если хотите, чтобы и к вам относились чутко и бережно.

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