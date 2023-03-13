В перинатальном центре и родильном доме Мурманского клинического многопрофильного центра с 10 марта возобновлена практика партнёрских родов

Ранее такая возможность временно приостанавливалась в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Партнёрскими называют роды, на которых кроме медицинского персонала (акушерки, врача, медсестры и неонатолога), присутствует близкий для роженицы человек, в том числе супруг.

«Эпидстуация позволяет подразделениям родовспоможения Мурманского областного клинического многопрофильного центра возобновить практику партнерских родов для семей, которые скоро станут родителями. В последние годы эта практика становится все более популярной. Специалисты отмечают, что в первые часы жизни у ребёнка устанавливается тесная психологическая связь с родителями, и хорошо, если он встретится как с мамой, так и с папой», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии – руководитель перинатального центра ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» Александр Залесный, практика партнёрских родов становится всё более распространённой в Мурманске.

«Возобновление этой практики связано с достаточно благополучной эпидситуацией и спросом рожениц и членов их семей. Поступали обращения от семей, которые хотели бы пройти через это вместе. С 2010 года у нас активно применяется практика партнёрских родов, опыт накоплены большой. Мы стараемся во всем пойти на встречу роженицам, не только профессионально помочь с родоразрешением, но и создать максимально комфортные психологические условия», – сказал Александр Залесный.

Партнёрские роды проводятся на бесплатной основе. Условием присутствия партнёра является наличие флюорографии давностью не более шести месяцев, теста, подтверждающего «отрицательный» статус по COVID-19, проведенного не более, чем за 48 часов до родов, а также отсутствие признаков ОРВИ.

Подробнее с информацией о партнёрских родах можно ознакомиться на сайте Мурманского областного клинического многопрофильного центра, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru