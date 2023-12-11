Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 10:00
В перинатальном центре установят новое стерилизационное оборудование
Из резервного фонда правительства Мурманской области выделены денежные средства на замену изношенного стерилизационного оборудования перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра.
Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, до конца декабря текущего года будет демонтировано старое оборудование и подготовлено помещение для установки двух новых стерилизаторов. На приобретение нового оборудования предусмотрено выделение порядка 28 млн рублей из резервного фонда регионального правительства.
Фото: https://gov-murman.ru
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