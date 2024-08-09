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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 17:30

В Перинатальном центре возобновили практику проведения Дня открытых дверей

В Перинатальном центре Мурманского областного клинического многопрофильного центра возобновлена практика проведения Дня открытых дверей для будущих мам и пап.

В рамках мероприятия врачи центра знакомят будущих родителей с организацией работы Перинатального центра, правилах приёма на роды. Проводятся встречи с врачами акушерами-гинекологами и врачами психологами, в ходе которых рассматриваются вопросы партнёрских родов, вопросы психологического феномена «импритинга» новорожденного при родах, актуального как для мам, так и для пап.

«Такие мероприятия помогут будущим мамам развеять устоявшиеся страхи перед родами, преодолеть психологическую боязнь и более спокойными вступать в родовой процесс, что в конечном итоге сказывается на благополучном исходе родов и повышает удовлетворённость женщины оказанной ей медицинской помощью», – рассказал руководитель перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра Александр Залесный.

Он также подчеркнул, что при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального Министерства здравоохранения многопрофильный центр приступает к созданию новой цифровой платформы «Регистр беременных», где будет собрана вся информация о будущих мамах всего региона, чтобы на протяжении 9 месяцев контролировать все этапы протекания беременности, вовремя направлять на обследования и консультации.

Дни открытых дверей в Перинатальном центре МОКМЦ планируется проводить два раза в месяц организованными группами по предварительной записи по телефону 8(8152) 24-27-83.

Также с этого года в рамках реализации плана «На Севере – жить» специалисты Перинатального центра и медицинских организаций Мурманска на базе нового пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» проводят занятия с беременными женщинами и молодыми семьями по вопросам беременности, послеродового периода, по уходу за ребёнком.

Кроме того, запущен виртуальный помощник «Жизнь в руках», который ориентирован на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора и планировании семьи.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на базе Перинатального центра уже четыре года работает центр репродуктивного здоровья «Эмбрилайф» для достижения целей нацпроекта «Демография», благодаря которому ежегодно консультацию здесь получают более тысячи человек, проводится более 200 циклов ЭКО.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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