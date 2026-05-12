В период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23802 случая нарушения перемирия украинской стороной

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потеряли более 320 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 11 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооружённые формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск.

За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и миномётов. Нанесли 6905 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23802 случая нарушения перемирия украинской стороной.

Кроме того, противник в течение суток наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотных летательных аппаратов, включая восемь самолётного и 10 коптерного типа. Ранены двое местных жителей. Повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения.

Вооружнёные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Север», в ответ на огневые налёты противника, поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Запселье Сумской области. В Харьковской области ответным огнём поражены подразделения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рясное, Шестеровка и Бударки Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск «Запад» поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Крестище и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Химик, Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили девять атак штурмовых групп ВСУ и ответным огнём поразили живую силу и технику формирований двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новоалександровка, Кучеров Яр, Ленина, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 305 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в ответ на огневые налёты противника, нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Терса, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» ответным огнём нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации удары не наносились.

Средствами противовоздушной обороны сбито 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

