В период дистанционного обучения для льготных категорий учащихся предусмотрена выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания

В период дистанционного обучения предусмотрена выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания для льготных категорий учащихся – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; ребят из малообеспеченных семей; находящихся в трудной жизненной ситуации; состоящих на учете у фтизиатра.

Минимальный размер компенсации за каждый день – 122 рубля. Такая сумма доводится из областного бюджета. При этом в конкретном муниципалитете сумма может быть увеличена за счёт софинансирования.

Данная норма введена постановлением правительства Мурманской области от 27.03.2020 № 141-ПП. Постановлением также утверждён порядок начисления и выплаты денежной компенсации, согласно которому выплата осуществляется за учебные дни на основании приказа руководителя образовательной организации.

Назначение выплаты производится по заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, которое направляется в адрес руководителя образовательной организации. Срок рассмотрения заявления не должен превышать трёх дней с момента его поступления. Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз в месяц в даты, определенные приказом руководителя образовательной организации.

Порядки выплаты компенсации определены в каждом муниципалитете Мурманской области, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.