В период длинных выходных Териберка для большинства туристов оказалась недоступной

Добраться туда путешественник могли только вертолётом.

По словам туроператоров. спрос на авиатуры в праздничные дни вырос кратно.

Накануне дорожники показали, как выглядит тундра по пути в поморское село – из-за снежных переметов различить дорогу практически было невозможно, так как метель превратила участки трассы в целину.

По данным синоптиков, причина обильных снегопадов - влияние атмосферных фронтов, связанных со смещением активных атлантических циклонов. В отдельных районах Мурманской области в выходные дни выпало до 88% процентов месячной нормы осадков.