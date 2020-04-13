В период эпидемии коронавируса россиянам не хватает мер социальной поддержки

Правительство РФ предпринимает все больше усилий по борьбе с пандемией COVID-19: основными направлениями являются здравоохранение и поддержка населения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил отношение россиян к мерам, принятым властями.

По данным «SuperJob», болезненной точкой в сложившейся ситуации является недостаточная поддержка населения. Меры, которые из-за пандемии коронавируса принимаются для сохранения здоровья, считает достаточными каждый четвертый россиянин (26%), меры поддержки населения — лишь каждый седьмой (15%).

Большинство же россиян говорит о нехватке мер социальной поддержки (60%). При этом неодобрительных отзывов относительно мер по сохранению жизни и здоровья населения на треть меньше — 40%.

Об избыточной поддержке населения говорит лишь каждый десятый россиянин. О том, что здоровье граждан чрезмерно опекается, — 15%.

Женщины чаще мужчин считают достаточными как меры поддержки населения (17% против 13% соответственно), так и меры для сохранения жизни и здоровья граждан (29 и 22%). Россияне старше 45 лет чаще других говорили о чрезмерных мерах по защите здоровья (19%). Больше всего же респондентов, которые считают избыточными меры властей по сохранению здоровья граждан, среди москвичей — 20%.