В период летних каникул школьники Мурманской области смогут отдохнуть и заработать

Более 5 тысяч юных северян этим летом смогут отдохнуть в лагерях Краснодарского края и Крыма, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

Глава региона подчеркнул, что в соответствии с обозначенным в послании Президента РФ Федеральному Собранию решением родители школьников получат возврат до 50 % стоимости путёвки. Из областного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании выделено 286,2 млн рублей. Помимо курортов юга России, детей, как обычно, готова принять система пришкольных лагерей на территории самой Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, отметил губернатор, для старших школьников на время летних каникул в Заполярье будет создано более 4,5 тысячи временных рабочих мест.

«Старшеклассники смогут заработать деньги, одновременно принося пользу родным муниципалитетам и организациям бюджетной сферы. Прошу глав муниципалитетов обратить на этот вопрос внимание – это очень полезно, когда детям есть чем заняться, и они ещё и зарабатывают. У нас есть примеры работодателей, который так поступают, в частности, это Мурманский морской торговый порт. В прошлом году временное трудоустройство школьников было очень востребовано, и, если потребность будет больше, чем мы планировали, мы увеличим финансирование, чтобы больше детей смогли в этом участвовать», – подытожил Андрей Чибис.