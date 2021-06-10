В период летних каникул в Мурманске открыто 16 городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

В одном из них сегодня побывала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Оздоровительный лагерь на базе филиала МБОУ города Мурманска СОШ № 7 (проспект Кольский, 140 б) рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья.

– Маломобильные ребята требуют к себе особого внимания и заботы, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Важно, что с детьми летом работают те же педагоги, которые осуществляют воспитательный процесс во время учебного года. Воспитанники и учителя прекрасно знают и доверяют друг другу.

В оздоровительном лагере организованно трехразовое питание. Меню отличается разнообразием, присутствием фруктов и овощей. На столе у ребят черешня, клубника, абрикосы. Также предусмотрен обязательный дневной сон.

Путёвки в этот лагерь предоставляются родителям бесплатно, все расходы на организацию отдыха детей осуществляются за счёт муниципального и областного бюджетов.

Следует отметить, что отдых детей-инвалидов также организуется в санаторно-оздоровительном учреждении «Звёздочка», расположенном в посёлке Джубга. Всего в текущем году планируется организовать отдых 38 детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе Мурманске.