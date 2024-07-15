Мурманская область. Арктика (16+)15.07.24 11:30
В период летних каникул в мурманской школе №41 обновят библиотеку
В этом году мурманская школа №41 (просп. Героев-североморцев, 76 корп. 3) стала одним из победителей программы «Арктическая школа», которая реализуется на территории Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!».
Как сообщает администрация города Мурманска, на средства гранта в школе отремонтируют библиотеку. В помещении уже окрашены стены, уложена напольная плитка, смонтирован потолок с освещением. Завершить работы планируется к началу нового учебного года.
Также в школе будут заменены окна в рамках программы «Тёплое окно» и обновлено напольное покрытие на втором этаже здания.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28090&page=1
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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