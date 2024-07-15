В период летних каникул в мурманской школе №41 обновят библиотеку

В этом году мурманская школа №41 (просп. Героев-североморцев, 76 корп. 3) стала одним из победителей программы «Арктическая школа», которая реализуется на территории Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!».

Как сообщает администрация города Мурманска, на средства гранта в школе отремонтируют библиотеку. В помещении уже окрашены стены, уложена напольная плитка, смонтирован потолок с освещением. Завершить работы планируется к началу нового учебного года.

Также в школе будут заменены окна в рамках программы «Тёплое окно» и обновлено напольное покрытие на втором этаже здания.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28090&page=1