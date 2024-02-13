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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.24 12:15

В период нахождения акций АО «ММРП» в частной собственности был осуществлён массовый вывод основных производственных активов Мурманского морского рыбного порта

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 10.10.2022 по делу №А42-7217/2021 по иску ФАС России 100% акций акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт» (далее - АО «ММРП», Общество) были взысканы в доход государства в связи с установлением группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, косвенного контроля над обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, без обязательного предварительного согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в обход федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В указанную группу лиц входили Романов Александр Адольфович, Полещук Даниил Александрович (его сын), Креславская Анастасия Александровна (его дочь), Креславский Олег Игоревич (его зять), ООО «Купец» (участники Романов А.А., Креславский О.И.), АО «Зевс» (генеральный директор Креславская А.А.), «Си. Ай. Фалькон Лимитед», «Гермес Инвестмент энд Трейдинг Пте. Лтд.», «Нью Милленниум Груп Кфт».

Как сообщает юридическая служба Акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт», в период нахождения акций АО «ММРП» в частной собственности, в том числе после возбуждения дела №А42-7217/2021 и принятия судебного акта о взыскании акций в доход государства, а в ряде случаев, несмотря на принятые обеспечительные меры, вышеуказанной группой лиц был осуществлен массовый вывод основных производственных активов АО «ММРП».

В частности, из состава активов АО «ММРП» были выведены нижеуказанные активы.

Во-первых, были выведены нефтеперегрузочный комплекс и железнодорожная ветка Новорыбная путём реорганизации в форме выделения, преобразования, ликвидации созданного общества с ограниченной ответственностью с распределением имущества между участниками и последующей передачей имущества в ООО «Талион», единственный участник и генеральный директор Креславская А.А. (дело №А42-666/2024).

Во-вторых, были выведены основные производственные активы Южного района Мурманского морского рыбного порта (дело № А42-1051/2023): здание холодильника №5 с административно-бытовым корпусом (по признакам хищения имущества возбуждено уголовное дело); часть здания совмещенного склада площадью 1914,1 кв. метров; склад рыбной муки площадью 1444,1 кв. метров; здание бытового корпуса площадью 6790,6 кв. метров  путём одностороннего отказа Романова А.А. от договора купли-продажи недвижимого имущества, а также заключения с Романовым А.А. соглашения об отступном (по заниженным ценам). В последующем, часть здания совмещенного склада площадью 1914,1 кв. метров; часть склада рыбной муки площадью 320 кв. метров, здание бытового корпуса были сданы АО «ММРП» в аренду Полещуком Д.А. Примечательно, что за холодильник №5 с административно-бытовым корпусом прежнее руководство АО «ММРП» уплатило Романову А.А. с учётом пеней не менее 95 млн 119 тысяч 552 рублей при покупной стоимости этого имущества 82 млн 955 тысяч рублей.

Уголовное дело по признакам хищения холодильника №5 с административно-бытовым корпусом объединено с уголовным делом по признакам совершения лицами из числа бывших руководителей АО «ММРП» мошеннических действий по причинению ущерба обществу в виде создания искусственных задолженностей в сумме 623 миллиона рублей. В рамках данного уголовного дела предъявлено заочное обвинение Полещуку Д.А., в настоящее время последний находится в розыске.

В рамках дела №А42-1051/2023 Прокуратурой Мурманской области также оспаривается договор займа от 21.11.2017 б/н на общую сумму 1 млрд рублей (с учётом дополнительных соглашений), заключенный между ООО «Гермес» единственный участник Полещук Д.А., с 12.05.2023 - Креславская А.А.) и АО «ММРП». С обеих сторон договор подписан одним лицом – Креславским О.И. При этом доходы ООО «Гермес» в этот период были значительно меньше суммы займов.

В-третьих, были выведены 15 объектов в Южном районе и на территории Угольной базы Мурманского морского рыбного порта (бетонные площадки, железнодорожные и подкрановые пути, ограждение, контрольно-пропускной пункт) путём снятия с учёта как пришедших в негодность и последующей регистрацией на Полещука Д.А. как вновь построенных (возбуждено уголовное дело).

В-четвертых, были выведены льдогенератор «Zieqra Eismashinen GMBH UBE 10000-2» и холодильная камера в здании депо электропогрузчиков, расположенном в Северном районе Мурманского морского рыбного порта (дело №А42-415/2024). Передаточный акт подписал Малашенков Эдуард Владимирович, назначенный генеральным директором АО «ММРП» 22.10.2022 экс-акционерами общества.

Кроме того, с июля 2023 года ООО «Морозко» (единственный участник Полещук Ирина Валентиновна) и ООО «Иней» (единственный участник Полещук Ирина Валентиновна), представляя различные дополнительные соглашения к договорам аренды и ссылаясь на интересы организаций-экспортёров рыбопродукции, препятствуют возврату из аренды холодильника №3 - одного из основных стратегических объектов портовой инфраструктуры Мурманского морского рыбного порта (дела №№ А42-6378/2023, А42-6406/2023). Причем, в аренде у ООО «Морозко» и ООО «Иней» находятся только холодильные камеры, а согласно одному из дополнительных соглашений машинное отделение возвращено из аренды и эксплуатируется АО «ММРП», которое несёт бремя эксплуатационных расходов и коммунальных платежей.

В свете изложенного, становится понятно, почему прежнее руководство АО «ММРП» и аффилированное с экс-акционерами аутсорсинговая компания ООО «Севрыбсервис» передали новому руководству АО «ММРП» документы общества выборочно и дозированно, а корпоративные документы и документы, связанные с недвижимостью, по сути, не передали полностью (дело №А42-7469/2023). Договоры аренды с ООО «Морозко», ООО «Иней» и дополнительные соглашения к ним переданы новому руководству в копиях.

Более того, продолжают выявляться активы АО «ММРП», выведенные из его состава, но не перерегистрированные на экс-акционеров, в частности здание портоуправления АО «ММРП». То есть, сохраняется необходимость обеспечительных мер, принятых по делу №А42-7217/2021.

Таким образом, неоднократные заявления прежнего руководства АО «ММРП» и экс-акционеров о своей неизменной добросовестности, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Затягивание процесса возврата стратегических объектов портовой инфраструктуры в АО «ММРП» причиняет значительные убытки Российской Федерации, препятствует развитию Мурманского морского рыбного порта, создает угрозу для региональных транспортно-логистических цепочек по доставке рыбопродукции населению, а также для обороны страны и безопасности государства.

Точку в вышеобозначенных делах поставит суд.

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