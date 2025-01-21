В период новогодних каникул порядка 120 тысяч жителей и гостей Мурманской области отдохнули в регионе — это на треть больше прошлого года

Кольское Заполярье традиционно становится местом притяжения для туристов не только из России, но и из других стран мира. Особенно популярна Мурманская область, с учетом климатических особенностей зимой, в период новогодних и рождественских праздников.

С 2019 года Мурманскую область посетили более 3 млн человек. В 2023 год турпоток в регион стал рекордным не только за всю историю региона, но и в Арктической зоне в целом. В 2024 году Мурманскую область посетили еще больше туристов – по прогнозам более 700 тысяч человек.

«Это не единственный рекорд. Только за новогодние и рождественские праздники в Мурманской области отдохнули почти на треть, на 30 процентов больше человек, чем в 2023 году. А именно 120 тысяч жителей и гостей региона. На праздниках этого года выросла посещаемость всех основных мест притяжения в регионе. Когда делалась аналитика в преддверии новогодних праздников Мурманская область занимала топовые места по тому, где жители нашей страны хотят провести зимние каникулы. Так, посещаемость курорта «Большой Вудъявр» по сравнению с предыдущим аналогичным периодом увеличилась на 25 процентов, арт-парка «Таинственный лес» – вдвое, а природного парка «Териберка» – аж в четыре раза», – подчеркнул Андрей Чибис во время оперативного совещания.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, новогоднюю ярмарку на улице Софьи Перовской «На Севере – тепло» посетили 15 тысяч человек, при этом отмечалась высокая загрузка отелей в Мурманске, которая составила 81%.

Семейный фестиваль «Зимандра» в Мончегорске посетили 4 тысячи человек. Здесь тоже не обошлось без рекордов – на фестивале создали самый большой рисунок на снегу и работал самый большой ледяной бар в стране. Оба рекорда официально занесены в Книгу рекордов России.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29152&page=5