Мурманская область. Арктика (16+)31.12.22 10:00
В период новогодних праздников больницы и поликлиники Мурманска перейдут на праздничный режим работы и будут принимать пациентов по отдельному графику
К привычному расписанию учреждения вернутся только с 9 января 2023 года.
В поликлинике №1 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января будет вестись неотложный приём с 9.00 до 15.00. Вызовы будут доступны с 9.00 до 12.00 по тем же дням.
В праздничные дни, 1 и 7 января 2023 году, амбулатория будет на выходном, так что посещения придётся отложить.
В поликлинике №2 31 декабря с 9.00 до 15.00 будут принимать пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. Праздничные дни так же станут выходными для медицинского учреждения.
При этом неотложная и экстренная помощь всё равно продолжит оказываться в Мурманской области даже в саму новогоднюю ночь. Северян без помощи специалистов не оставят.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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