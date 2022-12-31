В период новогодних праздников больницы и поликлиники Мурманска перейдут на праздничный режим работы и будут принимать пациентов по отдельному графику

К привычному расписанию учреждения вернутся только с 9 января 2023 года.

В поликлинике №1 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января будет вестись неотложный приём с 9.00 до 15.00. Вызовы будут доступны с 9.00 до 12.00 по тем же дням.

В праздничные дни, 1 и 7 января 2023 году, амбулатория будет на выходном, так что посещения придётся отложить.

В поликлинике №2 31 декабря с 9.00 до 15.00 будут принимать пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. Праздничные дни так же станут выходными для медицинского учреждения.

При этом неотложная и экстренная помощь всё равно продолжит оказываться в Мурманской области даже в саму новогоднюю ночь. Северян без помощи специалистов не оставят.

Фото: https://gov-murman.ru