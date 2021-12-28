В период новогодних праздников будут усилены меры по обеспечению безопасности населения

В преддверии празднования Нового года и Рождества особое внимание спецслужбы и правоохранительные органы Мурманской области уделяют подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий, в том числе с участием детей. Об этом вчера на оперативном совещании рассказал заместитель комитета по безопасности населения региона Михаил Тимофеев.

Он пояснил, что в период новогодних каникул специалисты занимаются усилением правопорядка в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, в том числе в городах Апатиты и Кировск, где традиционно увеличивается количество отдыхающих граждан на горнолыжных комплексах Хибин.

Не остаются без внимания и вопросы пожарной безопасности: активизируется профилактическая работа, направленная на развитие культуры пожаробезопасного поведения у населения и безопасном использовании пиротехнических изделий. Все мероприятия, проводимые в регионе, подготовлены с учетом эпидемиологической обстановки и действующих на момент проведения праздничных мероприятий ограничительных мер. При необходимости резерв личного состава и мобильные группы спецслужб и правоохранительных органов готовы приступить к выполнению своих обязанностей.

Как сообщает региональный комитет по безопасности населения, принимаемые спецслужбами и правоохранительными органами региона меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан в период подготовки и проведения на территории Мурманской области новогодних и рождественских праздничных мероприятий обеспечивают необходимый уровень безопасности в регионе.