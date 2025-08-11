В период отключения горячей воды молодёжь чаще мерзнет под холодным душем, а россияне 45+ подключают водонагреватели

В периоды планового отключения горячей воды 45% экономически россиян греют воду на плите, а 3 из 10 — подключают водонагреватели. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, живущих в многоквартирных домах, где летом отключают горячую воду.

Для многих россиян приход тепла приносит не только радость, но и бытовые сложности — летом во многих в домах прекращают подачу горячей воды минимум на неделю. По результатам опроса, 45% жителей страны решают данную проблему самым простым способом, а именно греют воду на плите. У 28% есть водонагреватель, 18% принимают холодный душ, ещё 4% ходят мыться к друзьям, 1% посещает баню.

Среди прочих способов решения проблемы россияне называли переезд на благоустроенную дачу, уход в отпуск и проведение его в отеле или санатории с горячим водоснабжением, посещение фитнес-центров и бассейнов, где можно принять душ после тренировки.

Мужчины значительно чаще женщин принимают холодный душ (27% против 10% соответственно), а среди россиянок больше обладательниц водонагревательных приборов.

Представители старшего поколения от 45 лет вдвое чаще молодёжи решают проблему покупкой водонагревателей (39%). Среди россиян до 35 лет больше тех, кто не боится холодного душа (23%).

Россияне с доходом от 100 тысяч рублей чаще остальных имеют в арсенале бойлер для нагрева воды (35%), а те, чей доход менее 50 тысяч рублей, обходятся нагретой водой из кастрюли (76%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россияне стали реже ходить мыться к друзьям или в бани. Зато больше стало тех, кто купил водонагреватель или моется холодной водой.

Время проведения опроса: 21—25 июля 2025 года.