В период пандемии депутаты рассмотрели вопрос об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели и рекомендовали региональному парламенту принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект о внесении изменений в закон «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области».

Корректировки вызваны необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Проектом закона предусмотрено создание на территории субъекта Российской Федерации межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Участники заседания заслушали и приняли к сведению доклад министра образования и науки Мурманской области Анны Головиной об организации образовательной деятельности в условиях введения ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечалось, что на территории Заполярья в период пандемии работают дежурные детские сады, организовано дистанционное обучение школьников с 1-11-е классы.

Также в центре внимания комитета был законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области.

Документом закрепляется порядок предоставления через многофункциональные центры либо через уполномоченные учреждения посредством почтовой связи или в виде электронных документов заявлений и документов, необходимых для определения права граждан на получение государственных услуг.

В частности, идёт речь об адресной государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, мерах социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, выдачи сертификата на региональный материнский (семейный) капитал.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять проект закона в первом чтении.