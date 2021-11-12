В период пандемии компании стали уделять меньше внимания спорту

Во время пандемии коронавируса спортивных мероприятий в компаниях стало меньше по объективным причинам. Однако в каждой третьей компании у спортивных кандидатов по-прежнему есть преимущество при трудоустройстве. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Работодатели стали реже предпринимать меры для того, чтобы сотрудники занимались спортом: по сравнению с 2014 годом вдвое сократилось число компаний, полностью или частично оплачивающих спортивные занятия сотрудникам — 16% в 2014 году и 7% сейчас. Лишь в 14% компаний проводят спортивные мероприятия, 7 лет назад таковых был 21%. Бесплатные спортивные занятия организуют в 6% компаний, что на 3 п.п. меньше, чем в 2014 году. Не предпринимает никаких мер, чтобы сотрудники занимались спортом 65% работодателей, в 2014 году — 56%.

Взаимосвязь работоспособности и физической активности стали отмечать реже: по мнению 41% работодателей, сотрудники-спортсмены работают так же, как и все. Представителей компаний, которые отмечают, что сотрудники, занимающиеся спортом, работают лучше сейчас 29%, а семь лет назад было 37%.

В условиях нехватки рабочей силы спортивная форма кандидатов чуть реже рассматривается в качестве преимущества при трудоустройстве: 35% сегодня против 42% в 2014 году.