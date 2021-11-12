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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.21 18:00

В период пандемии компании стали уделять меньше внимания спорту

Во время пандемии коронавируса спортивных мероприятий в компаниях стало меньше по объективным причинам. Однако в каждой третьей компании у спортивных кандидатов по-прежнему есть преимущество при трудоустройстве. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Работодатели стали реже предпринимать меры для того, чтобы сотрудники занимались спортом: по сравнению с 2014 годом вдвое сократилось число компаний, полностью или частично оплачивающих спортивные занятия сотрудникам — 16% в 2014 году и 7% сейчас. Лишь в 14% компаний проводят спортивные мероприятия, 7 лет назад таковых был 21%. Бесплатные спортивные занятия организуют в 6% компаний, что на 3 п.п. меньше, чем в 2014 году. Не предпринимает никаких мер, чтобы сотрудники занимались спортом 65% работодателей, в 2014 году — 56%.

Взаимосвязь работоспособности и физической активности стали отмечать реже: по мнению 41% работодателей, сотрудники-спортсмены работают так же, как и все. Представителей компаний, которые отмечают, что сотрудники, занимающиеся спортом, работают лучше сейчас 29%, а семь лет назад было 37%.

В условиях нехватки рабочей силы спортивная форма кандидатов чуть реже рассматривается в качестве преимущества при трудоустройстве: 35% сегодня против 42% в 2014 году.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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