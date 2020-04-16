В период пандемии коронавируса Почта России оказывает максимальное количество услуг на дому

В апреле все социальные выплаты – пенсии и пособия – почтальонами были доставлены на дом досрочно. В крупных городах почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг , кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами.

Оплату коммунальных услуг жители Заполярья также могут произвести на дому через почтальонов, оснащенных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также оформить подписку на периодические издания. Прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Необходимо уточнить, что все платежи производятся за наличный расчет.

Ответы на все интересующие вопросы об услугах Почты России по Мурманской области жители Заполярья могут получить на «горячей линии» 8 800-201-60-11.

По указанному номеру телефона северяне могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи. Согласно данным внутренней аналитики УФПС Мурманской области, чаще всего жители региона заказывают корреспонденцию, печатные издания, доставку пенсии и социальные пособий, товары первой необходимости – чай, кофе, печенье, крупы, консервы, макароны, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.