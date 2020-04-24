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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.20 17:05

В период пандемии коронавируса социальные работники Мурманской области начнут получать доплату за особые условия работы

В Мурманской области соцработникам, привлеченным к работе с лицами из групп риска по заражению новой коронавирусной инфекцией, установлены ежемесячные выплаты стимулирующего характера. Они будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Речь идёт о работниках учреждений соцобслуживания, подведомственных региональному министерству труда и социального развития, которые осуществляют доставку предметов первой необходимости одиноко проживающим лицам старше 65 лет, а также взаимодействуют с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции.

Размер стимулирующей выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку составит 10 тысяч рублей на 1 ставку в месяц, включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера. Начисления будут осуществляться за фактически отработанное время.

Перечень подразделений и должностей, работа в которых даёт право на установление выплат стимулирующего характера, будет устанавливаться локальным актом каждого конкретного учреждения социального обслуживания населения.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 26 марта 2020 года, и прекращается по решению правительства Мурманской области с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации на территории региона, пишет  Министерство информационной политики Мурманской области.

 

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