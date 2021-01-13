В период пандемии областные кинотеатры работают в особом режиме

Северянам напоминают: из-за пандемии коронавируса правила работы кинотеатров претерпели изменения.

Так, в кинозалах должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции – таким образом, их заполняемость не может превышать 50% от общей вместимости. Обязательна «шахматная» рассадка посетителей, исключения составляют посетители, являющиеся членами одной семьи или проживающие вместе. Между сеансами – перерывы не менее 30 минут для проветривания и уборки зала. Продажа билетов в кинотеатры должна осуществляться бесконтактным способом с помощью автоматов, на сайтах кинотеатров или в мобильных приложениях. Во время посещения кинотеатров зрители должны использовать защитные маски.

Напомним, ограничения на работу кинотеатров были сняты в середине декабря прошлого года. Сейчас жители региона имеют возможность смотреть отечественные и мировые премьеры на больших экранах по всей области, в том числе и в Кандалакше – в декабре из-за сложной эпидемиологической ситуации в районе действовал запрет на работу кинозалов, но с 1 января 2021 года он также был снят.

Как сообщает региональное Министерство культуры, одновременно с кинотеатрами на особых условиях для посетителей открылась Мурманская областная филармония. С 17 декабря ценители мировой и отечественной музыки могут вновь наслаждаться живым звуком.