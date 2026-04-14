Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 13 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации.

Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия.

Отражены три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населённого пункта Покровское в направлении населённых пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области.

Также сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции наших войск в районах населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики Донецкой Народной Республики.

Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС «Роснефть» в населённом пункте Льгов Курской области.

Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков.

Также нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолётного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

С окончанием действия перемирия Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоивановка и Катериновка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Ветеринарное и Зыбино Харьковской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и радиолокационную станцию.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Боровая Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 35 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Ильиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 55 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новопавловка, Новоподгородное Днепропетровской области и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 165 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Запорожец и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 10 военнослужащих и десять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в ночное время нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 14 районах».

