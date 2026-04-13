В период пасхального перемирия зафиксировано 1971 нарушение режима прекращения огня подразделениями ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 12 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населённых пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены.

Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики.

Всего в период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ.

Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате ранения получили мирные жители, в том числе ребёнок.

Кроме того, подразделения ВСУ 258 раз обстреляли из реактивной системы залпового огня, артиллерийских орудий, танков и миномётов приграничные территории Российской Федерации и позиции наших войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, осуществили 375 сбросов различных боеприпасов, в том числе с применением БПЛА октокоптерного типа – 67 и самолётного – 15.

До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мачулища, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Светличное, Терновая и Графское Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Кондратовка, Новоселовка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 145 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада материальных средств и два склада горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Федоровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Гришино, Белицкое, Доброполье, Ленина и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Долинка, Воздвижевка, Зеленое и Ровное Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе города Херсон. Уничтожены более 50 военнослужащих, 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция «Ground Observer» производства ФРГ и склад боеприпасов. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 38 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 134 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

