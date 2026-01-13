Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
В период праздников в Мурманской области все профильные ведомства и организации осуществляли круглосуточное дежурство

Одним из ключевых вопросов вчерашнего оперативного совещания глава региона Андрей Чибис отметил итоги работы энергетического и коммунального комплекса в период длительных выходных. Подробно об этом доложила заместитель губернатора Ольга Вовк.

Как следовало из доклада, новогодние праздники и выходные дни на территории региона прошли в штатном режиме, вместе с тем технологические нарушения имели место и устранялись в нормативные сроки. Для этих целей была заблаговременно создана и находилась в полной готовности группировка сил и средств в составе 2325 сотрудников аварийно-восстановительных бригад и 1842 единиц техники.

Ольга Вовк поблагодарила работников профильных предприятий и ответственных ведомств за ответственную круглосуточную работу.

Так, в Печенгском муниципальном округе для скорейшего урегулирования нарушения в работе котлового оборудования «ПромВоенСтрой» были привлечены специалисты АО «МЭС». Силами областного предприятия на котельную было доставлено оборудование для монтажа новых тепловых контуров, необходимых для повышения параметров подачи теплоносителя в МКД. Ещё один инцидент произошёл в Североморске, где 3 января специалисты «МЭС» оперативно устранили аварию на сетях теплоснабжения.

Значительная часть нарушений в сфере теплоснабжения была обусловлена неблагоприятными метеоусловиями – аномально сильными морозами.

Более подробно о прохождении праздничных и выходных дней доложили главы Мурманска и Североморска, руководители и представители профильных предприятий АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал», «Россети Северо-Запад».

Что касается нарушений графиков вывоза ТКО в Александровске, Ковдоре, в отдельные дни в Мурманске, в Кировске и Апатитах, по информации регионального оператора – Мурманского филиала АО «Ситиматик», они были связаны как с высоким образованием отходов в выходные дни, так и с особенностями работы мусоровывозящей техники: при температуре в -30 градусов и ниже не работали установки на мусоровозах, поэтому приходилось вручную осуществлять подбор мусора на контейнерных площадках, часть техники не удавалось завести, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/560314/#&gid=1&pid=1

