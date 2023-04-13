В период праздников в ЗАТО г. Североморск усилят меры безопасности

Обеспечение безопасности при проведении праздников – стало главной темой заседания антитеррористической комиссии, которое прошло в администрации муниципалитета под председательством главы ЗАТО.

Открывая заседание, Олег Прасов подчеркнул, что с учётом проведения массовых мероприятий и скопления людей в общественных местах, вопросу безопасности нужно уделить особое внимание.

В конце этой недели православные верующие отметят Пасху. В местах проведения пасхальных богослужений будет организовано дежурство сотрудников гражданской и военной полиции, а также экипажей ДПС.

Усилят меры безопасности и во время проведения массовых мероприятий по случаю празднования Дня города и одного из главных праздников для нашей страны – Дня Победы.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13614-v-period-prazdnikov-v-zato-g-severomorsk-usilyat-mery-bezopasnosti/