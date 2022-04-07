В период прохождения пиков весеннего половодья существенных подтоплений природного характера в Мурманске не ожидается

Росгидромет выдал предварительный прогноз весеннего половодья в 2022 году.

В настоящее время на реках и водоемах Мурманской области и г. Мурманска наблюдается зимний режим. Запасы воды в снежном покрове в окрестности города Мурманска составляют 95-110% нормы, в городе Мурманске — 99% нормы. По сравнению с прошлым годом снегозапасы в окрестностях Мурманска равны 130-140%, в городе Мурманске 129% от прошлого года.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений и в связи с этим, ухудшение состояния дорог и придворовых территорий в городе Мурманске начнётся в конце апреля, что близко к среднемноголетним датам.

Увеличение водности рек Роста, Лавна, ручья Ивановского, увеличение притока воды в озеро Большое начнётся в период 1-5 мая, что близко к обычным срокам. При нормальной дружности развития весеннего половодья максимальные уровни воды на реках ожидаются близкими к обычным. Максимальные расходы воды составят 80-110% нормы.

В период прохождения пиков весеннего половодья существенных подтоплений природного характера не ожидается.

Приток воды в озеро Большое за период весеннего половодья (май-июль) ожидается равным 120% нормы, что может существенно повысить уровень воды на озере Большом в мае-июне текущего года. На 1 февраля 2022 года уровень воды на озере Большом всего на 31 см ниже уровня воды на 1 февраля 2020 года, когда наблюдалось подтопление промзоны города Мурманска.