В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянам

Добровольцы Мурманской области – волонтёры-медики, волонтеры Победы, участники добровольческих организаций, серебряные волонтеры, студенты и студенческие отряды, а также просто неравнодушные граждане – с каждым днем все активнее включаются в работу по оказанию помощи северянам, вынужденным оставаться дома в период распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь, речь идёт о пожилых людях старше 65 лет и маломобильных северянах.

Волонтёры осуществляют доставку продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных, оказывают психологическую поддержку. Перед каждым выездом они проходят инструктаж по технике безопасности и получают защитный комплект: маску, перчатки, антисептик.

Для объединения добровольцев Общероссийский Народный Фронт, движение «Волонтёры-медики» и Ассоциация волонтерских центров запустили акцию #МыВместе. Каждый желающий может предложить свою помощь на официальном сайте мывместе2020.рф. Оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи можно круглосуточно по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-34-11. Работу общественно-волонтерского корпуса организует региональный Ресурсный центр развития добровольчества. Пополнить ряды волонтеров акции #МыВместе может каждый, зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф или позвонив на «горячую линию» проекта 8 (800) 200-34-11.

Кроме того, заявки пожилых и маломобильных северян принимают и оперативно отрабатывают участники волонтерской организации «От сердца к сердцу» регионального проекта «На севере жить – добро творить!» (руководитель проекта – Евгения Чибис) совместно с представителями оперативного штаба партии «Единая Россия». Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону в Мурманске (8152) 69-33-00. Для наибольшего охвата нуждающихся в поддержке волонтеры организации «От сердца к сердцу» самостоятельно обзванивают пожилых северян и уточняют, какая помощь необходима. О желании стать участником волонтерской организации «От сердца к сердцу» регионального проекта «На севере жить – добро творить!» можно сообщить по телефону +7-921-157-75-65 (Максим Брилин), сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.