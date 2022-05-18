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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.22 13:00

В первом квартале 2022 года в Мурманской области отмечено снижение оборота розничной торговли

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-марте 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот розничной торговли в январе-марте 2022 года составил 51034,5 млн рублей, или 99,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в марте 2022 года – 19903,0 млн рублей, или 98,0%.

В первом квартале текущего года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (на уровне января-марта 2021 года).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-марте 2022 года составил 30875,8 млн рублей, или 99,6% к соответствующему периоду 2021 года, непродовольственными товарами – 20158,6 млн рублей, или 98,3%.

За первые три месяца этого года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе-марте 2021 года – 60,6% и 39,4% соответственно).

 

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