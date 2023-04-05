В первом квартале 2023 года на Октябрьской железной дороге погрузка выросла почти на 7%

Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в январе-марте 2023 года, по оперативным данным магистрали, увеличилась на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,8 млн тонн грузов.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, в том числе в первом квартале было погружено: 5,9 млн тонн строительных грузов (рост в 1,3 раза к январю-марту прошлого года); 6,1 млн тонн химических и минеральных удобрений (+2%); 5,8 млн тонн железной и марганцевой руды (+5,9%); 2,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-1,7%); 207,4 тысячи тонн цемента (рост в 1,2 раза); 157,4 тысячи тонн чёрных металлов (+16,8%).

В марте 2023 года на ОЖД было погружено 8,6 млн тонн грузов, что превышает результат марта 2022 года на 3,9%.