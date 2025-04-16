В первом квартале грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 8,7%

Перевалка грузов в морских портах России в январе-марте 2025 года составила 208,21 млн тонн, или 94,4% от уровня предыдущего года.

Как сообщает АО «Морцентр-ТЭК», контейнерооборот российских портов составил 1,376 млн TEU (102,5%).

При этом, перевалка снизилась во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+0,1%): в Каспийском (-32,9%), Азово-Черноморском (-11,6%), Арктическом (-8,7%) и Балтийском (-1,8%).

В экспортном направлении отправлено 164,4 млн тонн (94,6%), каботажных грузов перевалено 15,65 млн тонн (80,9%). Транзит вырос на 3,1% — до 18 млн тонн. На 2,9% увеличилась перевалка импортных грузов — до 10,12 млн тонн.

Перевалка сухогрузов снизилась на 5,3% и составила 98,42 млн тонн. Увеличилась перегрузка удобрений (+17,9%) и чёрных металлов (+21,1%). Перевалка наливных грузов снизилась на 5,8% — до 109,7 млн тонн. Перегрузка химических грузов и сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов — сократилась.