В первом квартале порты Арктического бассейна нарастили грузооборот на 3,3%

Грузооборот морских портов России по итогам января-апреля 2022 года составил 269,23 млн тонн, что остаётся на уровне аналогичного периода прошлого года (+0,1%).

Как сообщает infranews.ru со ссылкой на Ассоциацию морских торговых портов РФ, перевалка наливных грузов выросла относительно прошлого года на 6,9% год к году, до 148,22 млн тонн, в то время как перевалка сухих сократилась на 7,1%, до 121,01 млн тонн.

Порты Арктического бассейна нарастили грузооборот на 3,3%, до 31,95 млн тонн, рост перевалки наливных грузов составил 11,5%.

В апреле текущего года грузооборот портов РФ сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 2,8%, до 69,01 млн тонн. Темпы спада сократились с 9% в марте, когда было перевалено 63,49 млн тонн. Кроме этого, отмечается рост оборота месяц к месяцу (апрель/март) на 8,7%.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 2,3%, до 8,027 млн тонн.

Фото: http://infranews.ru/logistika/more/59548-gruzooborot-portov-rossii-v-yanvare-aprele-2022-goda-ostalsya-na-proshlogodnem-urovne/