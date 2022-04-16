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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.22 12:00

В первом месяце весны сильно пошли в рост цены на сахар, ювелирные изделия, значительно возросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма

Мурманскстат опубликовал данные по изменению потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в марте текущего года.

В марте по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на сахар (на 35,4%), фрукты и цитрусовые (на 16,6), овощи (на 12,3), говядину (на 9,4), мясные субпродукты (на 7,2), мороженую рыбу, кроме сельди (на 6,9), мучные кондитерские изделия (на 6,2), сельди (на 5,5), шоколадные конфеты (на 5,3), варенье, джем, повидло, мёд (на 4,7), соус, соль, специи и концентраты, чай, кафе, какао (на 4,6), хлеб и хлебобулочные изделия (на 4,5), пиво (на 4,2), яйца, масло и жиры (на 4,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали ювелирные изделия (на 36,6%), легковые автомобили (на 25,9), телерадиотовары (на 23,9), электротовары и другие бытовые приборы (на 20,3), персональные компьютеры (на 17,8), медикаменты, кроме жизненно важных (на 16,8), спички (на 16,7), фотоаппараты (на 14,2), бумажно-беловые товары (на 12,8), парфюмерно-косметические товары, садоводческие товары (на 12,2), строительные материалы (на 11,6), товары для животных (на 11,4), моющие и чистящие средства (на 11,1), инструменты и оборудование (на 10,3), постельное бельё (на 8,4), жизненно важные медикаменты (на 6,7), мебель (на 5,4), галантерейные товары (на 5,1), полотенца (на 5,0%). Подешевело моторное топливо (на 0,2%).

Среди услуг значительно возросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 66,0%), банков (на 43,9), а также экскурсионных услуг (12,9), ветеринарных (на 10,6), страхования (на 9,7), посреднических и прочих услуг (на 7,6), бытовых (на 3,9), физической культуры и спорта (на 1,8), медицинских (на 1,7%).

Из услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость услуг железнодорожного и воздушного транспорта (соответственно на 7,5% и 1,1%), при этом снизилась стоимость проезда в такси (на 0,4%).

Снизилась стоимость услуг гостиниц и прочих мест проживания (на 5,4%), абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 3,4%).

 

 

 

Комментарии

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