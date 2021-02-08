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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 17:40

В первом полугодии 2021 года Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса

На территории Мурманской области ответственным за подготовку и проведение переписи, обработку полученных сведений, подведение итогов и их официальное опубликование является Мурманскстат.

Респондентам необходимо заполнить анкету формы № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» (для юридических лиц – малых и микропредприятий) и №1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» (для индивидуальных предпринимателей).

В электронном виде анкету можно будет заполнить:

– с 15 января по 1 апреля 2021 года – в системе Web-сбора на сайте Мурманскстата (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи; у операторов электронного документооборота (специализированных операторов связи).

– с 1 марта по 1 мая 2021 года – на Едином портале государственных услуг (для юридических лиц – при наличии подтверждённой учётной записи и электронной подписи; для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтверждённой учётной записи).

Формы, заполненные в бумажном виде, можно предоставить в органы государственной статистики по месту своего нахождения или отправить по почте по адресу: 183038, г. Мурманск, пер. Русанова, 10, корпус 1.

Бланки форм и указания по их заполнению размещены на сайте Мурманскстата.

Мурманскстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщённом виде.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет. В соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.

Получить консультацию по участию в переписи можно у специалистов Мурманскстата: 8 (815 2) 688-607, 688-626.

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