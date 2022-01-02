В первом полугодии 2022 года более 10 кораблей Северного флота выполнят поставленные задачи в дальней морской зоне

В 2022 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачи, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана. Только в первой половине года более 10 боевых кораблей первого и второго ранга выполнят поставленные задачи в дальней морской зоне. Их экипажи уже прошли комплекс базовой подготовки к предстоящим мероприятиям.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «в 2022 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2021 году успешно выполнено около 30 дальних походов в оперативно-важные районы Мирового океана – в основном в Арктику, Атлантику и Средиземное море. В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» досмотрел несколько гражданских судов и обеспечил безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12401561@egNews