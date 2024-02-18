В первом полугодии 2024 года АО «Почта Банк» внедрит ипотечное кредитование на приобретение готовых домов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и президента – председателя правления АО «Почта Банк» Александра Пахомова, по результатам которой было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, а также «дорожная карта» по повышению экономического потенциала региона и доступности финансовых услуг.

«Почта Банк» – давний партнёр Мурманской области, широта его присутствия в нашем регионе масштабна. Более того, «Почта Банк» является одним из самых крупных банков нашей страны в части количества точек оказания финансовых услуг. Конечно, мы заинтересованы в развитии сотрудничества. Первое – это возможность внедрения дополнительных продуктов, связанных с развитием жилищного строительства, в том числе работа по программе «Свой дом в Арктике», принятие участия в дальнейшей реализации проекта «Единая карта жителя Мурманской области» и целый набор других вопросов, которые прописаны в «дорожной карте». Также мы рассматриваем разные варианты участия Банка в благоустройстве Мурманской области. Мы рассчитываем, что вместе нам удастся выйти на новый уровень возможностей и создать комфортные условия не только для жителей, но и для бизнеса», – отметил Андрей Чибис.

Соглашение станет основой долгосрочных партнёрских отношений с АО «Почта Банк», которое активно наращивает присутствие своих подразделений в Мурманской области и выражает готовность к совместной проработке вопросов, связанных с улучшением качества жизни северян.

«Почта Банк» и Мурманская область реализуют множество совместных проектов. Мы рассмотрели возможность трансформировать проект «Единая карта жителя Мурманской области» за счёт программы лояльности с кэшбеком и других преимуществ. Сегодня «Почта Банк» занимает первое место в области по размеру сети среди банков и охватывает 39 населённых пунктов. Мы готовы предложить как цифровые сервисы обслуживания северян, так и развивать ипотечное кредитование в части индивидуального жилищного строительства», – сказал Александр Пахомов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в первом полугодии 2024 года АО «Почта Банк» внедрит ипотечное кредитование на приобретение готовых домов. Участие Банка в региональной программе «Свой дом в Арктике» может стать дополнительной возможностью обеспечить комфортным жильем льготные категории граждан. Кроме того, на повестку было вынесено обсуждение таких вопросов, как внедрение различных программ социальной поддержки на территории Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru