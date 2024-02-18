На юбилейной конференции «Звезда Севера» 12 экспертов из Москвы, Казани и Мурманска делились с участницами своими знаниями на добровольческих началахКаникулы: в Мурманске открылись городские оздоровительные лагеря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.24 10:00

В первом полугодии 2024 года АО «Почта Банк» внедрит ипотечное кредитование на приобретение готовых домов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и президента – председателя правления АО «Почта Банк» Александра Пахомова, по результатам которой было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, а также «дорожная карта» по повышению экономического потенциала региона и доступности финансовых услуг.

«Почта Банк» – давний партнёр Мурманской области, широта его присутствия в нашем регионе масштабна. Более того, «Почта Банк» является одним из самых крупных банков нашей страны в части количества точек оказания финансовых услуг. Конечно, мы заинтересованы в развитии сотрудничества. Первое – это возможность внедрения дополнительных продуктов, связанных с развитием жилищного строительства, в том числе работа по программе «Свой дом в Арктике», принятие участия в дальнейшей реализации проекта «Единая карта жителя Мурманской области» и целый набор других вопросов, которые прописаны в «дорожной карте». Также мы рассматриваем разные варианты участия Банка в благоустройстве Мурманской области. Мы рассчитываем, что вместе нам удастся выйти на новый уровень возможностей и создать комфортные условия не только для жителей, но и для бизнеса», – отметил Андрей Чибис.

Соглашение станет основой долгосрочных партнёрских отношений с АО «Почта Банк», которое активно наращивает присутствие своих подразделений в Мурманской области и выражает готовность к совместной проработке вопросов, связанных с улучшением качества жизни северян.

«Почта Банк» и Мурманская область реализуют множество совместных проектов. Мы рассмотрели возможность трансформировать проект «Единая карта жителя Мурманской области» за счёт программы лояльности с кэшбеком и других преимуществ. Сегодня «Почта Банк» занимает первое место в области по размеру сети среди банков и охватывает 39 населённых пунктов. Мы готовы предложить как цифровые сервисы обслуживания северян, так и развивать ипотечное кредитование в части индивидуального жилищного строительства», – сказал Александр Пахомов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в первом полугодии 2024 года АО «Почта Банк» внедрит ипотечное кредитование на приобретение готовых домов. Участие Банка в региональной программе «Свой дом в Арктике» может стать дополнительной возможностью обеспечить комфортным жильем льготные категории граждан. Кроме того, на повестку было вынесено обсуждение таких вопросов, как внедрение различных программ социальной поддержки на территории Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Моя любовь и звезды». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)На прошлой неделе в магазинах Заполярья в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, яблоки и сливочное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 94 копейки, доллар укрепляется почти на 73 копейки-PRO Энергетику (18+)Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Проект Правил вывоза грузов судами за пределы РФ направлен на защиту интересов российских грузовладельцев и судовладельцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика