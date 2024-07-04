В первом полугодии 2024 года рыбаки Северного бассейна увеличили вылов на 5,4% ‒ до 268,3 тысячи тонн

Вылов рыбы всеми российскими пользователями в первом полугодии 2024 года увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 2,52 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, за шесть месяцев в Дальневосточном бассейне добыто 1,9 млн тонн (+2%), Северном бассейне — почти 268,3 тысячи тонн (+5,4%), Западном бассейне — 49 тысяч тонн, Азово-Черноморском бассейне — 16 тысяч тонн, Волжско-Каспийском бассейне — 46 тысяч тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот в январе-июне 2024 года добыл более 229 тысяч тонн.