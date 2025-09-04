Мурманская область. Арктика (16+)04.09.25 13:00
В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
В январе-июне 2025 года организациями Мурманской области получено 59,6 млрд рублей прибыли и 68,8 млрд рублей убытка (в январе-июне 2024 года – соответственно 58,6 млрд рублей и 15,7 млрд рублей).
Как сообщает Мурманскстат, совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона составил 9,2 млрд рублей убытка (в январе-июне 2024 года – 42,8 млрд рублей прибыли).
В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января-июня 2024 года увеличилась на 7,7 процентного пункта и составила 44,7%, отмечает пресс-служба Мурманскстата.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу! Для кото-то радость, для кого-то стресс-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет 25 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности