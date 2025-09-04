В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась

В январе-июне 2025 года организациями Мурманской области получено 59,6 млрд рублей прибыли и 68,8 млрд рублей убытка (в январе-июне 2024 года – соответственно 58,6 млрд рублей и 15,7 млрд рублей).

Как сообщает Мурманскстат, совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона составил 9,2 млрд рублей убытка (в январе-июне 2024 года – 42,8 млрд рублей прибыли).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января-июня 2024 года увеличилась на 7,7 процентного пункта и составила 44,7%, отмечает пресс-служба Мурманскстата.