В первом полугодии 2025 года грузооборот Мурманского балкерного терминала снизился на 8%

За первые шесть месяцев текущего года МБТ перевалил 1,6 млн тонн грузов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на t.me/s/terminalmurmansk, в структуру грузов вошли: минеральные удобрения (51%); апатитовый концентрат (28%); железорудный окатыш (9%); железорудный концентрат (5%); щебень (5%) и другие виды грузов (2%).

«Текущая динамика отражает адаптацию к изменениям и перераспределению грузопотока в логистических схемах и рыночном спросе. В ближайшие месяцы мы ожидаем стабилизации объёмов за счёт роста экспорта минеральных удобрений», — отметил исполнительный директор Мурманского балкерного терминала Евгений Гуляев.