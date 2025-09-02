В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области выросли на 1,8%

По предварительным данным Мурманскстата, в январе-июне 2025 года на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области было направлено 105,9 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что на 1,8 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Увеличение в основном связано с изменением инвестиционных затрат, направленных на развитие металлургического производства, транспортной инфраструктуры и строительство судов ледокольного класса и рыболовецких.

За счёт собственных средств организации профинансировали 63 процента инвестиций, 37 процентов капитальных вложений – привлечённые средства.

Доля бюджетных средств в структуре инвестиций в основной капитал составила немногим более 13 процентов, в том числе почти 12 процентов – из федерального бюджета.

Фото предоставлено пресс-службой КГМК.